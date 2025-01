Auto sbanda e finisce fuori strada nel Barese, tre feriti

Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato intorno alle 15 sulla SP117 Noicattaro-Mola ed è finita fuori strada contro un ulivo. Tre le persone a bordo, due settantenni e un trentenne. Estratti dai Vigili del Fuoco prontamente sul posto, per le operazioni sono stati usati pesanti cesoie idrauliche e divaricatori, operando in equilibrio precario senza sosta mettendo anche la propria incolumità in pericolo. Tutti gli occupanti sono stati affidati ai sanitari e ricoverati in codice rosso.