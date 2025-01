Bari vecchia, al via derattizzazione e disinfestazione delle fogne

È partito lo scorso 7 gennaio il piano congiunto di interventi, a cura del Comune di Bari e di Acquedotto pugliese, per la disinfestazione e la derattizzazione delle condotte di fognatura nera e bianca nella città vecchia.

Annunci

Le attività, iniziate da corso Vittorio Emanuele e piazza Massari per poi procedere gradualmente verso il lungomare Imperatore Augusto e corso Antonio De Tullio attraversando tutto il quartiere San Nicola, consentiranno di effettuare, fino al prossimo 25 gennaio, delle operazioni di pulizia molto accurata dei tronchi fognari e dei tombini di fogna nera (di competenza di AQP) e di fogna bianca (di competenza del Comune).

Il Comune di Bari, in particolare, a partire da lunedì prossimo (13 gennaio) si occuperà della pulizia dei pozzetti e delle griglie/bocche di lupo presenti nell’area interessata dai lavori, partendo sempre da piazza Massari e corso Vittorio Emanuele.

Dal prossimo 20 gennaio, e fino al 15 marzo, invece, si terranno le attività di disincrostazione e disostruzione delle reti fognarie in tutto il borgo antico. Per questa tipologia di attività sulle reti sarà necessario apporre divieti di sosta quotidiani in modo da consentire ai mezzi, particolarmente ingombranti, di accedere e lavorare nelle strade interessate.

“Quello partito qualche giorno fa è un intervento massiccio di pulizia delle condotte fognarie che interesserà tutta la città vecchia, uno dei quartieri più frequentati di Bari e su cui per molti anni non si è potuto intervenire a causa della sua stessa conformazione e per una certa difficoltà a reperire mezzi idonei a questo tipo di attività – commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Questa operazione, molto attesa, è frutto di un impegno preso direttamente dal sindaco con i residenti di Bari vecchia nel corso di diversi sopraluoghi effettuati assieme in questi primi mesi di mandato. Una delle questioni che più volte sono state sollevate, infatti, riguarda la pulizia dei tombini e delle condotte fognarie, spesso infestate da topi e piene di ogni tipo di rifiuto.

Desidero ringraziare i tecnici della ripartizione IVOP e AQP per aver condiviso un programma dettagliato di interventi che metterà in campo un’operazione senza precedenti a Bari vecchia, in grado di restituire decoro al quartiere e maggiore serenità ai residenti”.

“Lavorare con il Comune di Bari per migliorare la qualità della vita, per quanti risiedono in città, e rendere più attrattivo l’ambiente urbano, per i numerosi turisti che affollano soprattutto il centro antico – osserva la direttrice generale di Aqp Francesca Portincasa – è un impegno che Acquedotto Pugliese abbraccia con slancio e soddisfazione. Nel segno della consolidata collaborazione con le istituzioni del territorio che costituisce la cifra distintiva dell’attività messa in campo dall’azienda idrica pugliese”.