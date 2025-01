Garanzia Giovani, sospiro di sollievo: la Regione promette fondi

Sospiro di sollievo per i pagamenti relativi all’attività di tirocinio di Garanzia Giovani, centinaia i ragazzi e le ragazze che, dopo anni e dopo tante denunce, l’ultima lo scorso dicembre, potranno finalmente ritrovare la serenità perduta. La Giunta ha infatti approvato lo schema di “Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia. Si tratta di un passo in avanti che, di fatto, va verso lo sblocco dei pagamenti.

In particolare, la Giunta ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione dando inoltre mandato al dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali consequenziali connessi all’attuazione della convenzione in questione. Lo sblocco arriva dopo mesi di denunce. Tanti i ragazzi che avevano segnalato di aver svolto stage presso alcune aziende tramite il progetto Garanzia Giovani senza però mai ricevere consenso. “A fine 2022 – aveva raccontato un giovane – ho aderito ad un tirocinio finanziato tramite il progetto europeo “Garanzia Giovani”. Ho quindi svolto un periodo di stage presso un’azienda pugliese da gennaio 2023 a giugno dello stesso anno. Durante questi mesi di formazione, ho sempre svolto i miei compiti con serietà e voglia di imparare. Per quanto riguarda il rimborso spese, la misura di Garanzia Giovani prevede il pagamento mensile di 150 euro da parte dell’azienda e di 300 (sempre mensili) da parte della Regione Puglia (per un totale di 450 euro mensili). Ho ricevuto regolarmente i soldi dell’azienda, purtroppo, però, non ho ancora ricevuto neanche parte del rimborso spese spettante da parte della Regione, nonostante sia passato più di un anno dall’attivazione del tirocinio”, ha concluso. Solo una delle tante storie simili di giovani partecipanti al progetto che adesso, non appena sarà ufficializzato lo sblocco, potranno ricevere quanto gli spetta.

