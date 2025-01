Reggiana-Bari: la storia. Longo: “Vorrei calciatori di qualità”

Esaurita la pausa invernale del campionato di serie B, il Bari torna in campo al ‘Mapei Stadium’ per affrontare la Reggiana. La squadra allenata da William Viali è reduce dal blitz esterno in casa del Mantova.

Reggiana – Bari, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domani, domenica 12 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – L’Associazione Calcio Reggiana 1919, meglio nota come Reggiana, è una società calcistica italiana con sede nella città di Reggio Emilia fondata nel 1919.

Rifondata nell’agosto del 2018 come Reggio Audace Football Club, ha ereditato la tradizione sportiva dell’Associazione Calcio Reggiana, estromessa al termine del campionato di Serie C 2017-2018 per motivi finanziari e successivamente sciolta, e a sua volta creazione del lodo Petrucci. Vanta la 42ª migliore tradizione sportiva in Italia: inoltre occupa la 59ª posizione nella classifica perpetua della Serie A e la 23ª in quella della Serie B.

Anche nota col soprannome di Regia, ha per colore sociale il granata, gioca le partite casalinghe al Mapei Stadium – Città del Tricolore. Promossa per la prima volta nella massima serie italiana (a gironi) nella stagione 1920-1921, conta in questa categoria 7 apparizioni, l’ultima delle quali nella stagione 1996-1997, annoverando come miglior piazzamento il 14º posto della stagione 1993-1994. A livello nazionale, nel suo palmarès la società vanta un campionato di Serie B e uno di Serie C a girone unico, nonché una Supercoppa di Serie C2.

LA STORIA – I precedenti tra Reggiana e Bari sono 33 e la bilancia pende leggermente verso la formazione granata che ha ottenuto 12 successi, 10 sono stati i pareggi e 11 le affermazioni biancorosse. In terra emiliana, si sono disputati 16 incontri e i galletti hanno avuto la meglio in una sola occasione (19 febbraio 1995: Reggiana – Bari 0-1 82′ Protti), mentre 5 sono stati i pareggi e 10 le vittorie della “Regia”.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Igor Protti, Roberto Goretti, Sandro Tovalieri, Daniele Sciaudone, Massimiliano Tangorra, Angelo Carbone, Pietro Parente, Adriano Montalto, Gianni Seghedoni, Karim Laribi, Marco Romizi, Daniele De Vezze, Luca Siligardi, Francesco Pedone, Costante Tivelli, Alessandro Parisi, Claudio Correnti, Franco Galletti, Innocenzo Donina, Marcello Montanari, Angelo Terracenere, Marcello Tentorio, Agostino De Nardi, Davide Dionigi, Italo Florio, Filippo Antonelli Agomeri, Luciano Gariboldi, Luigi Sardei, Gianluca Sordo, Luigi Buglioni, Nello Orlandi, Alberto Bonaretti, Gabriele Grossi, Bruno Fantini, Alessandro Sgrigna, Riccardo Allegretti, Vittorio Calvani, Attilio Gregori, Paolo Annoni e Lidio Maietti.

Ex del match : Riccardo Fiamozzi e Manuel Marras nella Reggiana.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: János Vanicsek, Lauro Toneatto e Attilio Perotti

I TECNICI – Alla vigilia del match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Le pause non mi piacciono, preferirei evitare interruzioni nel nostro cammino. Se proprio dobbiamo fermarci, spero che accada quando le cose non vanno bene. La partita contro lo Spezia è stata molto positiva, abbiamo giocato ad un livello molto alto. Dobbiamo puntare a mantenere sempre questo standard, anche se non sarà facile, ma è fondamentale adottare questa mentalità. Dobbiamo continuare a crescere in questa direzione con la massima continuità possibile. La Reggiana è una squadra che ha mostrato un notevole miglioramento dopo la partita al San Nicola. Ha fatto passi da gigante e ha numeri significativi. Ci aspettiamo una squadra in ottima forma, come hanno dimostrato nelle ultime partite. Per quanto riguarda Kevin Lasagna, la sua carriera parla chiaro: se avesse concretizzato tutte le occasioni che ha avuto a Bari, probabilmente non l’avremmo visto con la maglia biancorossa. Non è mai stato un giocatore particolarmente cinico, ma ha comunque avuto stagioni positive. Personalmente, sono molto contento di lui e in lui c’è molta fiducia da parte di tutti”.

Chiosa finale sul calciomercato, così Longo: “Trovare attaccanti che possano davvero fare la differenza, è una sfida complessa. Ad esempio, Coda e Tutino hanno realizzato cinque gol a testa sino ad ora. Il nostro mercato dovrà concentrarsi su profili che possano offrire un contributo concreto alla squadra e alzarne la qualità. Il direttore Magalini ha chiarito che dobbiamo puntare su giocatori che possiamo effettivamente ingaggiare. Se dovesse arrivare un trequartista, andrebbe a sostituire Sgarbi. Non avrebbe senso cercare un attaccante che sia allo stesso livello di quelli che già abbiamo”.

PROBABILI FORMAZIONI:

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart, Stulac, Sersanti; Vergara, Gondo, Portanova. All.: Viali.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval; Falletti, Lasagna. All.: Longo.

SQUADRA ARBITRALE: Arbitrerà il match il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Francesca Di Monte della sezione di Chieti. Quarto ufficiale sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Federico La Penna (Roma1).