Santacorsa running crew: in corsa atleti, famiglie e amici a 4 zampe

Spirito di squadra e amore per lo sport. Se a questo si aggiunge una giornata di sole, la Santacorsa Running Crew e SportClub hanno centrato l’obiettivo. Lo scorso 5 gennaio centotrenta atleti, camminatori, famiglie e amici a quattro zampe, si sono dati appuntamento nella Foresta di Mercadante, all’interno della storica Masseria Chinunno, per l’evento “Into The Wild”, realizzato insieme a GORE-TEX e Hoka. L’evento organizzato da Saverio Scattarelli, FER del brand HOKA, è stato un successo che ha conquistato il pubblico con un’esperienza unica nel cuore della natura. L’iniziativa ha previsto una navetta di andata e ritorno dal Parco Due Giugno alla Masseria Chinunno, offrendo ai partecipanti l’opportunità di testare la nuovissima HOKA Speedgoat 6 in Gore-Tex.

Per l’occasione sono stati ideati due percorsi esclusivi. Il percorso per i camminatori accompagnati da guide ambientali escursionistiche professioniste AIGAE di Omini di Pietra, guidati da Ezio Spano. E il percorso Trail Runner: un itinerario avventuroso per gli appassionati di trail running, guidati dai ragazzi della Running Crew Santacorsa e dall’atleta professionista HOKA Matteo Rossi, arrivato direttamente dall’Abruzzo. L’evento è stato arricchito da una colazione riservata nella Masseria Chinunno e un omaggio speciale: felpe HOKA/Santacorsa Limited Edition Into The Wild e un gadget GORE-TEX per tutti i partecipanti. Nata nel 2023, la Santacorsa Running Crew è molto più di un semplice gruppo di amici appassionati di corsa. Il nome e l’immagine simbolo del gruppo riflettono l’identità della città di Bari: il santo patrono che stringe in una mano una birra Peroni e con l’altra fa il segno del tre, un gesto che per i runner ha un significato speciale. Rappresenta traguardi ambiziosi, come correre una maratona sotto le tre ore o mantenere un ritmo di tre minuti al chilometro.

In breve tempo, la Santacorsa Running Crew è diventata un punto di riferimento nel panorama del running, organizzando numerosi eventi in collaborazione con brand di prestigio. Tra tutti, spicca la partnership con HOKA, che ha creduto nella crew sin dal primo giorno. Con entusiasmo e determinazione, la Santacorsa Running Crew continua a promuovere lo spirito della corsa, rafforzando il legame tra runner e territorio, e dimostrando che il running è molto più di uno sport: è una filosofia di vita.