Turismo, dalla storia agli scorci: ecco Bisceglie

Dalla storia, agli scorci mozzafiato. Oggi siamo a Bisceglie, un piccolo borgo affacciato sul mar Adriatico in Puglia, ricco di storia cultura e scorci sul mare. Situata nella zona della BAT (Barletta-Andria-Trani), Bisceglie è facilmente raggiungibile anche da Bari ed è una tappa preziosa per vivere in pieno la magia della Puglia.

Le origini e la storia di Bisceglie



Bisceglie vanta una storia millenaria, testimoniata dai suoi celebri Dolmen, monumenti preistorici unici nel loro genere. Il più famoso è il Dolmen della Chianca, risalente all’età del Bronzo e riconosciuto come Patrimonio UNESCO nel 2011. Questo antico sito funebre rivela tracce delle prime civiltà pugliesi, avvolte da leggende legate a misteriose aperture nei lastroni di pietra, forse destinate a rituali sacrificali o al passaggio simbolico delle anime verso il cielo. Anche il nome della città ha radici storiche affascinanti. Potrebbe derivare dal termine dialettale Visciju, che indica un tipo di quercia un tempo abbondante nella zona, oppure dal latino “vigiliae”, in riferimento ai posti di guardia sulla via Traiana per proteggere la costa dalle incursioni dei pirati.

Il centro storico: un viaggio nel tempo



Il cuore medievale di Bisceglie è un intrico di stradine lastricate, chiese antiche e palazzi nobiliari. A pochi passi dalla stazione, il centro storico è un vero scrigno di tesori. Tra i palazzi più importanti troviamo: Palazzo Tupputi, del XVI secolo, oggi sede di mostre ed eventi culturali; Palazzo Berarducci e Palazzo Ammazzalorsa, simboli del passato nobiliare; Palazzo di Lucrezia Borgia, la dimora più antica della città, legata alla celebre figlia di papa Alessandro VI. Da non perdere ci sono poi le chiese. Il panorama religioso è dominato dalla Cattedrale di San Pietro Apostolo, un capolavoro del romanico pugliese dove riposano i santi patroni della città. Altra gemma è la Chiesa di Sant’Adoeno, costruita dai Normanni nel 1074 e dedicata a un vescovo di Rouen, santo protettore dei conquistatori francesi.

La Torre maestra e i musei



La Torre Maestra, alta 27 metri, svetta come simbolo della storia biscegliese. Risalente al periodo normanno, oggi ospita il Museo Etnografico. Accanto, il Museo Diocesano custodisce una collezione di dipinti, gioielli e abiti storici.

Il porto e l’arte contemporanea



Bisceglie è una città marinara, e il porto ne è il cuore pulsante. Tra le barche dei pescatori e l’atmosfera autentica, spicca l’opera murale “Umani in cima” dell’artista Daniele Geniale, un omaggio al valore dell’istruzione.

Le vecchie segherie Mastrototaro



Un tempo luogo di lavorazione dei tronchi di pioppo, le vecchie Segherie Mastrototaro sono oggi un centro culturale unico. Tra eventi, coworking e una libreria, questo spazio rappresenta il perfetto connubio tra passato industriale e futuro creativo. Bisceglie, di fatto, è una città che sorprende con la sua ricchezza storica, il fascino medievale e l’anima culturale, basterà perdersi tra i vicoli per lasciarsi affascinare.