Un minimarket della droga in casa: un arresto nel Leccese

I carabinieri hanno arrestato un 30enne di Alliste noto alle forze dell’ordine, che nascondeva in casa un variegato campionario di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hascisc e marijuana. È’ accusato di aver messo in piedi un vero e proprio minimarket della droga. I primi appostamenti sono serviti a studiare la situazione, poi dopo aver visto entrare e uscire dall’abitazione del 30enne alcuni noti consumatori di stupefacenti della zona, i militari hanno fatto irruzione in casa.

L’uomo ha tentato di disfarsi degli stupefacenti, ma indosso, nascosto negli slip, gli è stato trovato un barattolino calamitato con dentro diciotto dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuna, mentre altre otto dosi sono state trovate vicino al caminetto. In casa era presente anche un 32enne di Racale che aveva in tasca una dose di cocaina, pertanto anche lui è stato segnalato al prefetto come assuntore, insieme ad un altro acquirente precedentemente fermato.