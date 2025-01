A Mola un nuovo sottopasso pedonale: lavori per 3 milioni

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha sottoscritto un accordo nell’ambito di una convenzione con il Comune di Mola di Bari per realizzare un sottopasso pedonale in via Matteotti, in corrispondenza di un passaggio a livello già chiuso. L’opera sarà realizzata da RFI con un finanziamento di circa 3 milioni di euro da parte del Comune di Mola di Bari mediante fondi propri e fondi provenienti da contributi regionali pari a 1,7 milioni di euro. Si tratta di un intervento importante di ricongiungimento di due parti della città.