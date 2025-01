Bari, ancora caos parcheggi a Palese: “Auto anche sui marciapiedi”

Non c’è pace per i residenti di Palese in balia del caos relativo ai parcheggi che porta tanti a lasciare in sosta il proprio mezzo anche in luoghi non idonei. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa quando la piazza dove si trova la chiesa di San Michele è stata letteralmente presa d’assalto diventando un vero e proprio parcheggio, in assenza di altri posti. L’episodio ha allarmato i cittadini che non solo chiedono “paletti” per delimitare la zona, una delle poche piazze del quartiere, frequentata da bimbi e anziani soprattutto per via della chiesa, ma sono tornati a lamentare un disagio che accompagna i residenti per tutto l’anno e riguarda diverse zone.

“In piazza le auto hanno rotto la pavimentazione, un pericolo per gli anziani”, ha detto un cittadino. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Tante costruzioni, pochi parcheggi. Questo è quello che succede – ha raccontato un residente – certo non sto dicendo che è giusto quello che fanno tanti, ma ci hanno portati all’esasperazione. Tra cantieri e strade ridotte per via di nuove costruzioni Palese è diventato un incubo. Non si trova posto. Anche nei pressi della farmacia Bellocchi, dove hanno di recente costruito un nuovo marciapiede, hanno creato disagi togliendo alcuni posti auto. La gente parcheggia anche in doppia fila e in divieto di sosta perché non ci sono altre soluzioni. In sintesi preferiamo prenderci una multa. Ormai è diventata insostenibile la situazione, dovrebbero smettere di costruire e trovare una soluzione per migliorare la vivibilità di un posto solo peggiorato”, ha concluso.

Foto Facebook