Bari, donna investita: è in prognosi riservata

Incidente stradale con investimento di un pedone ieri sera su Corso Alcide de Gasperi a Bari.

È in prognosi riservata la donna investita e trasportata in via d’urgenza dai sanitari giunti sul posto. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale sulla dinamica del sinistro. Il veicolo dell’investitore è stato sequestrato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.