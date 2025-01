Bari, lavori e nuovi alberi in via Argiro: come diventerà

In questi giorni è stato presentato all’amministrazione comunale il progetto definitivo di riqualificazione di via Argiro, che accoglie le richieste del sindaco Vito Leccese relativamente a una maggiore presenza di verde. Il restyling di via Argiro è stato candidato a fondi Pnrr quindi i lavori devono iniziare il prima possibile, per concludersi per il 2026.

Il progetto definitivo prevede, solo su via Argiro, la piantumazione di 172 nuovi alberi di Lagerstroemia, disposti in filari regolari, con alternanza cromatica dovuta alla presenza di elementi con fiore rosa o bianco, protetti da griglie salvapiante. Le nuove alberature saranno posizionate a distanza congrua e misurata, così da garantire le occupazioni di suolo pubblico e la visuale delle attività commerciali.

Sugli incroci, per caratterizzazione degli stessi, sono stati inseriti esemplari di Prunus Cerasifera Pissardii immersi in vasche di cespugli mediterranei per garantire la moderazione del traffico e ridurre gli effetti negativi prodotti dalla presenza degli stessi veicoli. Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, che ha seguito le ultime fasi di dettaglio della progettazione, il documento definitivo approderà in giunta la prossima settimana per poi passare alla fase esecutiva (30 giorni) e alla cantierizzazione, trattandosi di appalto integrato.

“Vogliamo una città verde – ha detto Vito Leccese – che ritrovi nella presenza delle alberature un elemento distintivo di tutte le riqualificazioni che saranno realizzate. Abbiamo prestato attenzione nella scelta delle essenze e ancora di più ne presteremo nelle fasi di piantumazione, nel rispetto delle alberature ma anche e soprattutto di tutte quelle attività che hanno permesso a via Argiro di diventare la seconda arteria commerciale della città. Quindici anni fa nessuno avrebbe scommesso su una via Argiro libera dalle auto, oggi abbiamo la possibilità di realizzare in questa strada una grande area pedonale commerciale che sia al contempo un corridoio verde nel cuore del quartiere Murattiano”.