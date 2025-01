Bari, occasione sprecata: 0-0 al ‘Mapei Stadium’

Dopo un primo tempo ricco di episodi e una rete annullata alla Reggiana, nella ripresa il Bari non riesce ad avere la meglio sui padroni di casa, nonostante la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Lucchesi nel lunghissimo recupero della prima frazione di gioco. La compagine barese si sveglia solo nel finale di partita, ma è troppo tardi. Il tabellino di fine partita è molto eloquente: il primo tiro in porta dei biancorossi arriva al minuto 96 con Bellomo. Le lacune offensive di questo Bari sono piuttosto evidenti, ma per il DS Magalini, a questa squadra, non servono rinforzi offensivi.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai granata, mister Moreno Longo deve rinunciare a Favilli, Matino e Tripaldelli, mentre torna Pucino che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3 -5 -1 -1: in difesa Obaretin è preferito a Pucino, mentre in attacco Falletti affianca Lasagna.

Nella Reggiana, il tecnico William Viali deve rinunciaare a Rozzio, Girma e Motta e lo squalificato Ignacchiti, ma recupera Kabashi e Cigarini. L’allenatore nativo di Vaprio d’Adda, schiera i suoi con il modulo 4-3-3: panchina per l’ex Fiamozzi e per Vido, finito tra i rumors di calciomercato biancorosso.

PRIMO TEMPO: Ci prova subito Lella al minuto 3, con un colpo di testa su corner battuto da Falletti, ma la palla termina alta. Al minuto 13, Benali calcia verso la porta di Bardi, ma Libutti smorza la conclusione del centrocampista libico. Replica la Reggiana al minuto 15 con una girata acrobatica di Maggio, ma Radunovic blocca. Ancora pericoloso Benali al minuto 17 con un colpo di testa deviato in corner da Reinhart. Ma il gol lo segna la Reggiana al minuto 21 con Portanova che fulmina Radunovic con un destro da fuori area. Rete che viene però annullata per un fallo di Reinhart su Benali ad inizio azione. Partita sospesa per oltre 5′ minuti per ripetuti cori razzisti all’indirizzo di Dorval e Obaretin. La Reggiana resta in 10 dal minuto 48 per l’espulsione di Lucchesi, reo d’aver colpito Mantovani con una gomitata. Al minuto 54′ Maggio chiama Radunovic all’intervento calciando da fuori area. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0 – 0.

SECONDO TEMPO: La Reggiana torna in campo senza il suo allenatore Viali in panchina perchè espulso al termine della prima frazione di gioco. Nel Bari Pucino sostituisce Obaretin. Nonostante l’inferiorità numerica, la Reggiana va al tiro con Vergara al minuto 49, palla alta. Longo corre ai riparti al minuto 57 inserendo Novakovich al posto di Maita. Si vede finalmente il Bari al minuto 64 con Benali che calcia alto. Altre due sostituzioni per i galletti al minuto 73: fuori Oliver e Falletti, dentro Manzari e Sibilli. Ci prova Manzari al minuto 78, ma il suo tentativo dalla destra, si perde fuori. Si fa male Novakovich al minuto 81, al suo posto Bellomo. Al minuto 90 Lasagna svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa termina a lato di poco. Ancora galletti pericolosi al minuto 92 con Sibilli che calcia a lato su assist di Lasagna. Ci prova anche Bellomo nei minuti di recupero, ma Bardi è attento. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Prontera. Reggiana Bari edizione 2024/25 è storia. Al ‘Mapei stadium’ termina 0 -0.

PAGELLE: Falletti non si ripete. Lasagna non punge

Radunovic 6,5, Mantovani 6, Vicari 5,5, Obaretin 6 (46′ Pucino 6), Oliveri 6 (73′ Manzari 6), Lella 5,5, Benali 6, Maita 6 (57′ Novakovich 6 (81′ Bellomo sv), Dorval 5, Falletti 5 (73′ Sibilli 5), Lasagna 5,5

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Angoli: 3 – 5

Ammoniti: Reinhart, Falletti, Obaretin, Benali

Espulsi: Lucchesi

Tiri in porta: 3 – 1

Possesso palla: 33% 67%

FORMAZIONI INIZIALI:

REGGIANA: Bardi (c), Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti, Sersanti, Reinhart, Portanova, Vergara, Gondo, Maggio

Panchina: Aibangbee, Sposito, Stulac, Marras, Cigarini, Vido, Fiamozzi, Pettinari, Fontanarosa, Cavallini, Kabashi, Nahounou

BARI: Radunovic, Mantovani, Vicari (c), Obaretin, Oliveri, Lella, Benali, Maita, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Marfella, Novakovich, Bellomo, Maiello, Manzari, Sibilli, Pucino, Favasuli, Simic, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Assistenti: Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Francesca Di Monte della sezione di Chieti. Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. VAR: Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Federico La Penna (Roma1).

(foto ssc Bari)