Cucina, alleata del cuore: in tavola la cipolla

Ricca di vitamina C e alleata del cuore, oggi in tavola portiamo la cipolla. Si tratta di uno degli ingredienti più versatili e amati della cucina. Questo ortaggio, appartenente alla famiglia delle Liliacee, non è solo un elemento base di molte ricette, ma anche una fonte preziosa di benefici per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

La cipolla è ricca di nutrienti essenziali che la rendono un superfood naturale. In primis, la cipolla è un antiossidante naturale. Questo grazie al suo contenuto di quercetina e composti fenolici, con i quali è contrasta i radicali liberi, aiutando a prevenire l’invecchiamento cellulare. Ma non solo, i flavonoidi presenti nella cipolla possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo. Non è finita qui.

La cipolla infatti è alleata del cuore e aiuta a regolare la pressione sanguigna e a ridurre i livelli di colesterolo cattivo (LDL). Inoltre supporta il sistema immunitario. Le vitamine C e B6 rafforzano le difese immunitarie e migliorano il metabolismo energetico. Infine, grazie al suo contenuto di fibre, la cipolla stimola il transito intestinale e favorisce una flora batterica equilibrata. Oltre a essere salutare, la cipolla è estremamente versatile in cucina. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Zuppa di cipolle alla francese



Sbucciate le cipolle e affettatele sottilmente. In una casseruola, sciogliete il burro a fuoco medio e aggiungete le cipolle. Cuocetele lentamente per circa 20-25 minuti, mescolando di tanto in tanto, finché non saranno dorate e caramellate. Spolverizzate con la farina e mescolate bene. Aggiungete il vino bianco e lasciate sfumare. Versate il brodo caldo, regolate di sale e pepe e cuocete a fuoco basso per 20 minuti. Tostate le fette di pane e adagiatele sulla zuppa. Cospargete con il formaggio grattugiato e gratinate in forno per 5 minuti. Servite calda.

Cipolle ripiene al forno



Sbucciate le cipolle e lessatele intere in acqua bollente salata per circa 15 minuti. Scolatele e lasciatele raffreddare. Tagliate la parte superiore di ogni cipolla e svuotatene il centro, creando uno spazio per il ripieno. Conservate la polpa interna e tritatela. Ammollate il pane raffermo nel latte e strizzatelo. In una ciotola, mescolate il pane con la polpa di cipolla tritata, l’uovo, il parmigiano, il prezzemolo, e, se gradite, le acciughe sminuzzate. Regolate di sale e pepe. Farcite le cipolle con il composto preparato e adagiatele in una teglia leggermente unta d’olio. Irrorate con un filo d’olio e infornate a 180°C per 25-30 minuti, fino a doratura. Servite le cipolle calde o tiepide come antipasto o contorno.