Daniele Silvestri in concerto per l’Università di Bari

Illuminazione del palazzo Ateneo, vetrofanie con i loghi del centenario negli esercizi commerciali, banner esposti sulle facciata delle sedi istituzionali, inaugurazione anno accademico 2024/2025 e concerto di Daniele Silvestri: per celebrare i suoi primi 100 anni l’Università di Bari Aldo Moro ha organizzato un programma di eventi per un coinvolgimento di tutta la Città e del territorio pugliese.

Annunci

Si parte con l’inaugurazione dell’Anno accademico nel Teatro Petruzzelli mercoledì 15 gennaio alle 10.30. “L’equivoco” sarà la traccia degli interventi degli illustri relatori, tra i quali il Presidente

dell’Accademia della Crusca prof. Paolo D’Achille che, alla presenza della ministra Bernini, terrà una lectio sul tema. Prima dell’inizio della Cerimonia il Rettore consegnerà il Sigillo d’Oro dell’Università di Bari a due illustri Alumni, la prof.ssa Silvana Sciarra e il prof. Vito Campese.

Laureatasi in Giurisprudenza a Bari, prima donna eletta dal Parlamento come giudice costituzionale, Sciarra è stata Presidente della Corte costituzionale dopo aver ricoperto il ruolo di Professore ordinario di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo a Firenze e all’Istituto Universitario Europeo. A Vito Campese, che si è laureato a Bari in Medicina e Chirurgia, l’University of Southern California ha intitolato il Vito Campese Kidney Research Center. È stato Professore di Medicina, Fisiologia e Biofisica alla Keck School of Medicine dell’Università del South California e co-direttore dell’USC/UKRO Kidney Research Center, ha fondato l’Italian Scientist and Scholars in North America Foundation e oggi è Professore emerito all’University of Southern California.

Seguirà un intervento del regista Leo Muscato che ha recentemente firmato la regia della prima della Scala.

La sera del 15 gennaio piazza Libertà alle 20.30 accoglierà l’artista Daniele Silvestri per un concerto offerto a tutta la città. Tra i più apprezzati cantautori italiani, con una carriera pluriennale, Silvestri ha conquistato il pubblico con brani indimenticabili partecipando a importanti eventi musicali nazionali e internazionali. Alle 19.30, prima del concerto di Silvestri, si esibiranno Stefania Somma e Mr. Bricks & the Rubble.

Il giorno successivo, alle ore 11.00, Daniele Silvestri introdotto dal Rettore Stefano Bronzini terrà un incontro aperto a tutti nella sala Leogrande del Centro Polifunzionale Studenti.

Da giorni, una installazione luminosa in piazza Cesare Battisti accende la facciata del Palazzo Ateneo. Ed è stato attivato anche un impianto simile per valorizzare anche la facciata su Piazza Umberto. Queste iniziative sono sponsorizzate da Confcooperative, Confartigianato, Confindustria e Lega Coop. Con queste iniziative l’Università di Bari Aldo Moro rinnova il suo legame profondo con la città rendendo la comunità protagonista di un viaggio che attraversa un secolo di storia, innovazione e cultura e che parla dei prossimi cento anni.