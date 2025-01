La Puglia del wedding a New York: appuntamento il 13 gennaio

Regione Puglia con Aret Pugliapromozione presenta la Puglia a New York come “Wedding Destination”. Sposarsi in Puglia, wedding destination, di eccellenza sarà l’azione al centro dell’appuntamento del 13 gennaio 2025 nel New York Times Buiding, 620 Eighth Avenue, New York City. Il workshop B2B negli Stati Uniti è un’iniziativa in collaborazione tra Assessorato regionale al Turismo della Regione Puglia/ Pugliapromozione, ENIT e il New York Times.

Questo evento offre l’opportunità per una ventina di imprese pugliesi, specializzate in wedding, di presentare la propria offerta a circa 30 operatori statunitensi selezionati dall’ufficio ENIT di New York.

Il settore Wedding ha visto un 2023 da record in Puglia, con un fatturato di circa 803 milioni di euro e una crescita del 34% rispetto al 2022. A trainare gli eventi è stato l’aumento delle richieste di alcuni mercati extraeuropei, tra i quali l’aumento della domanda delle coppie statunitensi, che si confermano in assoluto il principale target di riferimento. Tutto ciò è avvenuto senza il volo diretto Bari – New York City che, da giugno di quest’anno, aprirà nuove opportunità per la Puglia negli Stati Uniti.

“La presentazione della Puglia a New York City come Wedding Destination rientra nelle azioni di consolidamento del brand Puglia nel mercato statunitense, in continuità con le azioni sul mercato americano come l’ultima presenza a Miami in occasione di Design Miami, per l’enogastronomia e l’arte contemporanea, oltre che del fashion e del design – ha evidenziato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – . Nello specifico, lunedì 13 dicembre a New York City, l’obiettivo dell’intesa giornata è di favorire l’incontro tra l’offerta degli operatori pugliesi specializzati (strutture ricettive, tour operator, wedding planner, società di servizi al turismo) e la domanda dei buyer nordamericani interessati alla Puglia”.

Il workshop si terrà in una sala del New York Times Building, il celebre grattacielo progettato da Renzo Piano al 620 della 8th Avenue a Manhattan, secondo il seguente programma:

Lunedì 13 gennaio 2025

– Ore 10.00: registrazione

– Ore 10.30: presentazione della destinazione Puglia e della Wedding Destination

– Ore 11.00: pausa caffè

– Ore 11.30: sessione B2B

– Ore 13.30: pranzo pugliese

Gli incontri B2B saranno organizzati liberamente senza un’agenda prefissata: prima dell’evento verrà inviato ai partecipanti il catalogo digitale con la descrizione dei profili di seller e buyer.