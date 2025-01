Bari, al San Paolo alunni al freddo: appello al Comune

Costretti a seguire le lezioni al freddo. Sono i piccoli alunni che frequentano la scuola primaria Cirielli del San Paolo. Il sistema di riscaldamento non funziona, o meglio si attiva all’inizio della giornata e poi si spegne: fino alle 14 gli ambienti diventano quindi gelati, soprattutto in queste giornate di temperature davvero molto basse. La scuola, l’istituto comprensivo Falcone e Borsellino, si è attivata richiedendo l’intervento del Comune: più volte sono arrivati i tecnici, ma una volta ripristinato l’impianto va di nuovo in tilt. Le famiglie sono disperate. “I nostri figli si ritrovano a seguire le lezioni in aule fredde – denunciano – non è una situazione accettabile questa. Chiediamo subito un intervento definitivo da parte del Comune altrimenti saremo costretti a ritirare i piccoli da scuola. In queste condizioni non si può andare avanti”.