Emergenza freddo a Bari, sindaco aumenta posti letto per senzatetto

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato un’ordinanza per incrementare i posti letto disponibili nel centro di accoglienza Andromeda, situato in corso De Gasperi, e nella casa di comunità semiresidenziale Don Vito Diana, in via dei Mille. Questo provvedimento, che offre complessivamente 21 posti aggiuntivi per i senza fissa dimora, è stato adottato in seguito agli avvisi di allerta meteo che prevedono pioggia, vento e neve nelle prossime ore.

“Con il precipitare delle temperature – si legge nella nota – aumenta il fenomeno dei senza fissa dimora bisognosi di ricovero nelle strutture comunali con conseguente necessità di ampliare il numero di posti letto di pronta accoglienza. È opportuno incrementare i posti di accoglienza oltre il numero contrattualizzato”. In particolare, il centro di accoglienza notturna Andromeda aumenterà di cinque unità i posti letto, per due notti e comunque sino al termine dell’emergenza meteo. Nella casa di comunità semiresidenziale Don Vito Diana saranno invece aggiunti 16 posti letto, garantendo anche l’apertura h24 per consentire la permanenza degli utenti fino alla conclusione dell’emergenza meteorologica.