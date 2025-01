Paura a Castellana Grotte dove in mattinata, per via del forte vento, due alberi secolari sono caduti sulle auto. È accaduto nei pressi della stazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del turno A di Monopoli e la polizia locale. L’area è stata momentaneamente chiusa al transito veicolare e ai pedoni. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore.

Annunci

Foto Tonio Coladonato – C2cinforma