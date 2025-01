Inizio settimana all’insegna del maltempo, allerta gialla in Puglia

Inizio settimana all’insegna del maltempo in Puglia. È quanto previsto dal bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla per tutta la giornata di oggi e anche per la giornata di domani. In particolare per oggi sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; nevicate al di sopra di 500-800 m, localmente anche a quote inferiori, con apporti al suolo moderati. Venti da forti a burrasca da Nord-Nord-Est, con raffiche di burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte. Diversi i disagi nel Barese, in particolare nel capoluogo pugliese, dove non smette di piovere dalla giornata di ieri, domenica 12 gennaio. Anche per le prossime ore è prevista pioggia con l’aggravarsi delle condizioni del vento.