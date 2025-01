Lecce, picchiava e minacciava madre per ottenere denaro: arrestato

Un uomo di 46 anni, con vari precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Gallipoli, in esecuzione a un ordine di carcerazione dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Lecce, in quanto accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe commesso violenze e sopraffazioni nei confronti della mamma al fine di estorcerle denaro che utilizzava per comprare alcolici. I fatti risalgono al 2016 e 2017.

Annunci