Notte di terrore a Bari vecchia, accoltellato 24enne

Sono in corso le indagini in merito a un’aggressione avvenuta nella notte a Bari vecchia, in piazza san Pietro. Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe stato accoltellato in strada. La vittima, un 24enne, sarebbe stata trovata riversa a terra intorno all’una di notte con ferite all’addome e al torace. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari dove è stato sottoposto a laparoscopia. Il giovane è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche gli agenti della sezione Volanti e della Scientifica della questura di Bari. Sul caso indaga la Squadra mobile. Escluso, almeno per il momento, che il ferimento possa essere legato alla microcriminalità. Il giovane non ha precedenti penali, ne di polizia. Secondo le prime indagini l’uomo potrebbe essere stato ferito al culmine di una lite. Ma non si esclude nessuna ipotesi.