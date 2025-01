Nuovi arredi nel municipio II a Bari: ecco come saranno usati i fondi

Il Consiglio del Municipio II negli scorsi giorni ha approvato la delibera con cui vengono destinati 95mila euro all’installazione di nuovi elementi di arredo urbano e alla manutenzione delle attrezzature già esistenti nel territorio del Municipio. Partendo dalle segnalazioni raccolte dai cittadini e dai sopralluoghi effettuati, la prima commissione ordinaria permanente Lavori Pubblici ha individuato i seguenti settori di intervento, cui saranno destinati 95mila euro dei fondi di bilancio 2024:

installazione di nuovo arredo urbano sulle vie di interesse pubblico, sociale e commerciale;

sostituzione degli arredi e/o attrezzature ludiche obsoleti e non riparabili;

implementazione dell’arredo urbano già presente sul territorio;

implementazione delle attrezzature ludiche nelle aree a verde e parchi giochi;

riqualificazione di piccole aree destinate al verde pubblico non interessate dai lavori negli anni precedenti con l’installazione di arredo urbano e/o attrezzature ludiche.

Nei prossimi giorni sarà il Municipio II a segnalare alla ripartizione IVOP l’elenco delle priorità e le aree su cui posizionare o manutenere gli arredi, partendo dall’analisi sulla presenza e sullo stato di conservazione di panchine, cestini per le deiezioni canine, portarifiuti con posacenere, fioriere e giochi.

“Anche per questa annualità proporremo un elenco di interventi in continuità con quanto fatto in precedenza, dando priorità alle aree a verde e alle strade commerciali non incluse nella lista dei cantieri degli anni scorsi – spiega il presidente della commissione Riccardo Losito -. Vorremmo continuare ad abbellire le vie dello shopping, obiettivo perseguito negli scorsi anni con il posizionamento di fioriere di diverse dimensioni in corso Benedetto Croce, via Pasubio, via Pavoncelli e in altre strade strategiche per la vitalità del Municipio. Ci tengo a citare, poi, alcuni dei parchi già riqualificati grazie alla sinergia tra Municipio e Comune, a partire dai giardini Princigalli, Damiano Russo e Palmina Martinelli, insieme a Parco 2 Giugno. Noi abbiamo tante aree a verde, circa una ventina, che vanno mantenute in condizioni decorose con impegno costante. Infine abbiamo indicato, tra gli obiettivi, la necessità di potenziare la presenza di panchine nei parchi, sui viali alberati e davanti alle scuole, per permettere ai cittadini più anziani di godere di momenti di riposo e ristoro, e ai giovani di socializzare all’aria aperta”.

“Avere cura del territorio è esattamente questo, avere cura anche del cittadino, ogni cittadino, ogni persona, dare pari opportunità a tutti di vivere la propria città e il proprio quartiere, perché la tutela e la valorizzazione del territorio viaggi di pari passo con la tutela e la valorizzazione delle persone – commenta la presidente del Municipio II Alessandra Lopez -. Il programma degli interventi nascerà, come sempre, dall’ascolto di tutti i cittadini, garantito dalla presidenza e dall’intero Consiglio del Municipio. Per creare ulteriori canali istituzionali di confronto, abbiamo regolamentato per la prima volta nel nostro Municipio l’importante strumento del “Bilancio partecipato” ai fini della consultazione preventiva della cittadinanza municipale, frutto recente del lavoro della prima commissione Decentramento istituita a ottobre del 2024 e presieduta dal consigliere Fabrizio Fanelli. L’attivazione dei processi di democrazia partecipata sarà garantita anche dall’imminente attivazione della Consulta delle associazioni. Le Consulte sono infatti strumenti fondamentali affinché si possano raccogliere tutte le istanze e le esigenze specifiche della popolazione residente per poter rispondere meglio alla valorizzazione del bene comune e contribuire al miglioramento della qualità della vita. Cogliamo anche l’occasione per lanciare un appello a tutti i cittadini: abbiate cura di tutelare i vecchi e nuovi arredi che posizioneremo, a partire dalle fioriere nelle strade del commercio, perché sono patrimonio prezioso dell’intera città”.