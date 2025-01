Puglia, neve nel Foggiano: chiuse le scuole in alcuni Comuni

Ancora un risveglio imbiancato nella provincia di Foggia che continua ad essere interessata da intense nevicate, proseguite nella notte e nelle prime ore di questa mattina. Anche i comuni del Gargano, risparmiati ieri dalla neve che aveva colpito principalmente i Monti Dauni, si sono svegliati sotto un manto bianco. Tra i centri più colpiti Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo.

Le nevicate persistono anche sui Monti Dauni, con accumuli significativi in diverse località. Nei comuni maggiormente interessati, i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per garantire la sicurezza. Le temperature sono in forte calo in tutta la provincia, causando difficoltà alla circolazione stradale. In particolare, lungo le strade interne, il transito è possibile solo con pneumatici invernali o catene da neve.

“Come previsto, gelo e neve sono arrivati” – ha dichiarato Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia – “dalla scorsa notte, i mezzi spazzaneve sono in azione continua per mantenere percorribili le strade provinciali. Tuttavia, raccomandiamo la massima prudenza e invitiamo i cittadini a evitare spostamenti non strettamente necessari”, ha concluso.

Foto Facebook Meteo Network Puglia