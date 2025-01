“Riconoscere lo Stato di Palestina”: approvato odg in Consiglio a Bari

Riconoscere lo Stato di Palestina “come entità sovrana e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale”. E’ quanto prevede l’ordine del giorno approvato oggi all’unanimità dal Consiglio comunale di Bari, con il quale impegna il sindaco, Vito Leccese, a “trasmettere al governo italiano la richiesta”.

Prima firmataria del documento è Francesca Bottalico, candidata per la Coalizione e consigliera di Bari bene comune. L’ordine del giorno, inoltre, intende “promuovere, in coordinamento con altri sindaci e amministrazioni locali, un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari”, ribadendo “la solidarietà della città di Bari verso il popolo palestinese e il diritto di Israele a vivere in sicurezza e pace”.

Il documento evidenzia, fra le altre cose, che “il riconoscimento dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione a quella di altri Stati e per garantire il rispetto del diritto Internazionale e dei diritti umani”.