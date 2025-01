Taranto, attraccata nave Ocean Viking: a bordo 101 naufraghi

Sono in corso in queste ore, nel porto di Taranto, le operazioni di sbarco dalla nave Ocean Viking, gestita dalla ong Sos Mediterranee. A bordo 101 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Tra i naufraghi si contano 29 donne e 23 minori non accompagnati, inclusa un’infante di appena 12 mesi. Le autorità hanno riferito che non emergono particolari criticità sanitarie, nonostante le difficili condizioni meteo-marine affrontate durante la navigazione, caratterizzate da mare mosso e onde alte fino a 2,5 metri.

Le operazioni di accoglienza sono supervisionate dalla Prefettura di Taranto. Dopo le procedure di identificazione e i controlli sanitari, i migranti verranno trasferiti verso altre destinazioni. I gruppi nazionali presenti comprendono 32 persone somale, 26 siriane, 15 eritree, 13 egiziane, 6 palestinesi, 3 pakistane, 3 sudanesi, 2 irachene e una etiope. Inizialmente, la destinazione assegnata alla nave era il porto di Ravenna, ma su richiesta dell’equipaggio è stato indicato un approdo più vicino. I migranti, soccorsi venerdì scorso, si trovavano a bordo di un’imbarcazione di legno a due livelli, avvistata nella zona SAR (Search and Rescue) sotto responsabilità libica.

Foro repertorio croce rossa