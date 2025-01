Taranto, tensione al pronto soccorso: donna ferisce poliziotto

Tensione al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. È accaduto sabato scorso, quando una donna di 65 anni, presumibilmente infastidita per l’attesa prolungata prima di essere visitata, ha dato in escandescenze. Dopo una discussione animata con il personale sanitario, la donna ha aggredito una guardia giurata e un poliziotto, provocando loro lesioni giudicate guaribili rispettivamente in cinque e sette giorni.

L’episodio ha richiesto l’intervento di altri agenti, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. La donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha prima sferrato un pugno al volto del vigilante, rompendogli anche gli occhiali, e successivamente ha colpito al volto uno dei poliziotti. Sedata sul posto, è stata poi denunciata a piede libero per minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio, su disposizione del pubblico ministero di turno.

Foto repertorio