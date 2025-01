Bari, al Kismet chiudono la settimana Pasolinacci e Pasolini

Marco Martinelli e Ermanna Montanari, fondatori della storica compagnia Teatro delle Albe, raccontano il “loro” Pasolini, maestro di riferimento fin dall’adolescenza negli anni Settanta, al Teatro Kismet di Bari. La Stagione 2024.25 Attraversamenti prosegue sabato 18 gennaio alle ore 21 con Pasolinacci e Pasolini, quattro movimenti d’ascolto, narrazione di come la poesia e il cinema di un intellettuale ‘controcorrente’ abbiano illuminato il teatro dei due artisti ravennati. Il poemetto ‘Una Disperata Vitalità’ farà da controcanto allo specchiarsi da Ermanna e Marco nella vocazione “eretica” e “corsara” di Pasolini. Accanto a loro Daniele Roccato, che con l’eccellenza del suo contrabbasso intarsierà la narrazione, spaziando con la sua musica e reinventando la tradizione, da Johan Sebastian Bach a Bella Ciao. ‘Pasolinacci e Pasolini’ è stato creato per il programma “Il teatro di Radio3” di Laura Palmieri ed è stato trasmesso in diretta il 5 marzo 2022.

La settimana di Teatro delle albe in Puglia – Lo spettacolo chiude la settimana di appuntamenti che vede protagoniste le Albe in Puglia in collaborazione con Teatri di Bari. Eventi che partono il 14 e 15 gennaio proprio al Teatro Kismet e il 16 gennaio al Teatro Radar di Monopoli con il matinée alle ore 10 dello spettacolo L’Europa non cade dal cielo, cronistoria sentimentale di un sogno, di un’idea, di un progetto, regia di Alessandro Argnani/Albe (consigliato a partire da 11 anni).

Dal 14 al 16 gennaio si tiene invece all’Auditorium di Santa Teresa dei maschi di Bari Purgatorio dei poeti, il laboratorio teatrale guidato da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari per gli studenti del Dams di Bari, coordinato dalla professoressa Maria Grazia Porcelli dell’Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari. Il 15 gennaio il drammaturgo e regista pluripremiato agli Ubu presenta alla Liberia Laterza di Bari Lettere a Bernini, nell’incontro condotto da Maria Grazia Porcelli. Il libro di Martinelli ritrae il grande artista, ma anche l’uomo irascibile e violento, scaltro e cinico nel servire il potere, e ci mostra un Seicento che parla di noi, sospeso tra il secolo della Scienza nuova e l’attuale imbarbarimento, sempre più incombente. Evento a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 17 gennaio è poi il Teatro Kismet a ospitare la proiezione alle ore 19 de Il Miles in 7 punti di Marco Martinelli, pellicola del 1998 con la regia di Nico Garrone, documentario che narra il percorso artistico che ha portato alla nascita dello spettacolo ‘Miles, ovvero l’ultima cena del soldato’. Interpreti della pellicola Marco Martinelli, Augusto Masiello, Monica Contini, Massimiliano Poli, Fabrizio Panza, Francesco Ocelli, Teresa Ludovico, Rossana Farinati, Lucia Zotti. Evento a ingresso libero fino a esaurimento posti.