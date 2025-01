Bari, alberi caduti nei giardini: “Scarsa manutenzione”

“E’ con grande preoccupazione e rabbia che denunciamo l’ennesimo crollo di alberature questa volta in via Lucarelli nel nostro Municipio, evento che ha messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Questo episodio non è isolato visto il precedente dello scorso mese in via Carrante, ma rappresenta un sintomo di una gestione del verde pubblico chiaramente inadeguata”. Così in una nota i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia del municipio II (Virna Ambruosi, Pierpaolo Ruggiero, Luigi Intranò, Onofrio De Giglio) e del Comune di Bari (Antonio Ciaula, Pino Viggiano e Laura De Marzo).

“La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità per ogni amministrazione – continua la nota – Tuttavia, assistiamo da tempo a una mancanza di interventi mirati per la manutenzione degli alberi e delle aree verdi, che non solo rappresentano un patrimonio naturale, ma anche un elemento fondamentale per il benessere della comunità. La caduta di alberi, specialmente nel periodo invernale, non fa altro che evidenziare l’assenza di un piano di controllo e prevenzione efficace.

Chiediamo con urgenza che vengano adottate misure concrete per:

1. Realizzare un’analisi approfondita dello stato di salute degli alberi presenti sul territorio.

2. Implementare un programma di potatura e manutenzione regolare per prevenire incidenti futuri.

3. Informare e coinvolgere la cittadinanza in iniziative di sensibilizzazione riguardo alla sicurezza e alla cura del verde pubblico.

Non possiamo più tollerare che la nostra sicurezza venga messa in secondo piano. Ci aspettiamo risposte concrete e tempestive da parte della amministrazione centrale della nostra città”.