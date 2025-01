Bari, mille ricci sequestrati: erano di dubbia provenienza

Nella giornata odierna gli ispettori del 6° Centro di Coordinamento Area Pesca (C.C.A.P.) Guardia Costiera di Bari, nell’ambito dell’attività di controllo e vigilanza finalizzata alla prevenzione e/o repressione dei reati in materia di pesca, hanno ispezionato il veicolo di un soggetto proveniente dal Nord Barese, già noto all’Autorità Marittima, riscontrando a bordo dello stesso la presenza di circa 1.000 esemplari di Riccio di Mare (paracentrotus lividus) sprovvisti dei requisiti di tracciabilità e provenienti, presumibilmente, da pesca di frodo.

A seguito della condotta illecita appurata dal personale militare, si è provveduto a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa di importo pari a 1.500 euro e a sottoporre a sequestro il prodotto ittico non tracciato. Gli esemplari, successivamente rigettati in mare poiché dichiarati ancora in stato vitale, dovevano probabilmente essere immessi sul mercato per poi esser distribuiti presso attività di ristorazione presenti nella città di Bari. Ispezioni come quella condotta stamane, inserite nel più ampio ventaglio di attività di controllo e sorveglianza della filiera ittica condotte quotidianamente dal personale appositamente specializzato della Guardia Costiera di Bari, garantiscono ogni giorno la tutela delle risorse biologiche delle acque marine ed assicurano prodotti sicuri e di qualità dei consumatori finali.