Movida a Bari, l’appello: “Servono più mezzi pubblici di notte”

In vista dell’assemblea pubblica del 15 gennaio, che vedrà la partecipazione del sindaco e della giunta comunale, Vito Leonardo Gallo, dirigente di Forza Italia Giovani Bari, lancia un appello per affrontare una questione cruciale: il potenziamento dei trasporti pubblici notturni.

“Il tema della mobilità notturna non può più essere ignorato. La mancanza di un sistema di trasporti pubblici adeguato durante le ore notturne genera problemi significativi sotto diversi aspetti. Sul piano della sicurezza, molti giovani si trovano costretti a spostarsi in auto o in moto, aumentando il rischio di incidenti, spesso legati all’abuso di alcol. Dal punto di vista dell’accessibilità, chi vive nelle periferie o non dispone di un mezzo privato rischia di essere escluso dalle opportunità offerte dalla vita notturna. Infine, l’uso eccessivo di veicoli privati contribuisce al traffico, all’inquinamento e al degrado urbano. “

“Forza Italia Giovani Bari propone soluzioni concrete per affrontare queste criticità. È fondamentale estendere gli orari dei trasporti pubblici, garantendo una frequenza regolare che renda il servizio affidabile e accessibile a tutti. Inoltre, le recenti misure introdotte dal Ministro Salvini, come l’inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, rendono ancora più urgente offrire alternative sicure ai mezzi privati. Potenziare i trasporti pubblici notturni significa prevenire comportamenti a rischio e, in ultima analisi, salvare vite.”

Vito Leonardo Gallo sottolinea anche i benefici più ampi di un investimento nella mobilità notturna: “Non si tratta solo di praticità, ma di un atto di responsabilità verso i cittadini. Un sistema di trasporti notturni efficiente garantirebbe a tutti il diritto di vivere la città in sicurezza, ridurrebbe l’impatto ambientale del traffico privato e valorizzerebbe l’economia notturna, rendendo Bari una città più attrattiva sia per i residenti che per i turisti.”

Con l’assemblea pubblica del 15 gennaio all’orizzonte, il dirigente di Forza Italia Giovani Bari invita l’amministrazione comunale a prendere in considerazione queste proposte: “Chiediamo al sindaco e alla giunta di ascoltare le nostre idee e di avviare un dialogo concreto con la cittadinanza. Bari ha tutte le potenzialità per diventare un modello di sicurezza, sostenibilità e inclusione, anche di notte. È tempo di agire per costruire insieme una città migliore.”