Puglia, l’allarme: “Necessari almeno 5mila infermieri”

In Puglia, “pur mantenendosi prudenti nella determinazione del nuovo fabbisogno, più o meno limitandolo agli incrementi di unità in applicazione del decreto ministeriale 70, su cui abbiamo già incassato 60 milioni di euro, avremmo ancora bisogno di almeno 5-6mila infermieri, per cui non solo saremo in grado di esaurire la graduatoria degli idonei del concorso di Bari, ma dovremo avviare prontamente il concorso per diverse migliaia di unità”. Lo comunica in una nota l’assessore regionale al Bilancio, Fabiano Amati, annunciando che, intanto, nelle prossime ore “la Asl Bari invierà una comunicazione per richiedere la disponibilità all’assunzione a tutti gli idonei al concorso per infermieri del 2021”. “Tale richiesta di disponibilità – spiega – servirà ad appagare una parte del fabbisogno di personale infermieristico di tutte le Asl pugliesi, così da poter avviare al più presto il nuovo concorso per infermieri”.

Amati rileva che “il fabbisogno totale di infermieri, formalizzato per il 2024, risultava pari a 18.498 unità, mentre il personale in servizio al 30 giugno 2024” era di “18.313 unità”. Determinazione di fabbisogno per il 2024 che, aggiunge, “non aveva fotografato la reale esigenza di personale, ma rinveniva dalla decisione di determinare un punto statistico di partenza, definito sui tetti di spesa e non sulle reali necessità”. “Per questi motivi – conclude l’assessore regionale – è necessaria la determinazione reale del fabbisogno, considerato che, prendendo come riferimento il dato di 15 infermieri su mille abitanti, utilizzato dalla Regione Emilia Romagna (vicina alla Puglia per diverse caratteristiche a cominciare dalla popolazione), risulta un notevole gap della Puglia in quanto attestata sul rapporto dieci infermieri su mille abitanti”.