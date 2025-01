Sant’Antonio Abbate: gli animali pronti alla benedizione nel Barese

Per San Antonio Abate, patrono degli animali, in Puglia si festeggiano gli animali della fattoria, mucche, capre, cavalli, galline, faraone, oche, pavoni, conigli, una festa della tradizione contadina che, oltre a ricordare gli animali e la vita del Santo, scandisce anche il tempo tra le semine e i raccolti in agricoltura. L’appuntamento è venerdì 17 gennaio 2025, dalle ore 14,00, presso Masseria La Tranese a Putignano (Strada Comunale La Tranese 7) dove Don Peppe Recchia, Arciprete della Chiesa Madre San Pietro, rievocherà la tradizionale benedizione, insieme a cani e gatti, degli animali della fattoria che popolano le campagne, dalle mucche ai pony, dalle pecore agli animali di bassa corte.

Per l’occasione sarà divulgato lo studio “Sos Fattoria Puglia” con gli ultimi dati sulla situazione del patrimonio di imprese e animali che hanno fatto la storia dalla regione dal punto di vista economico e sociale, caratterizzando i territori di pianura oltre alle aree più marginali e svantaggiate, ma focus anche sulla presenza degli animali da compagnia nelle case dei pugliesi.