Sicurezza a Bari, la proposta del centrodestra: “Subito Zone Rosse”

Più sicurezza attraverso le zone rosse. È questa la richiesta contenuta in una nota inviata al Prefetto da tutti i consiglieri comunali baresi di centrodestra, per chiedere l’istituzione a Bari delle zone rosse. Aree nelle quali le Forze dell’Ordine posso allontanare immediatamente pregiudicati e coloro che disturbano la quiete e l’ordine pubblico. È questa la proposta avanzata dal centrodestra barese per migliorare la sicurezza urbana, che richiama una precisa direttiva di Piantedosi inviata ai Prefetti a metà dicembre.

“Come già hanno fatto i Prefetti di Milano/Roma e Napoli”, ha precisato il capogruppo di FI Giuseppe Carrieri, “chiediamo al Prefetto di Bari di istituire zone rosse in Piazza Moro/Umberto/Ferrarese, in corso Vittorio Emanuele e nell’umbertino. Ordinanze contro pregiudicati e molestatori, non contro esercenti e Cittadini come hanno fatto sinora le ordinanze sindacali in zona umbertina. Per consentire alle Forze dell’Ordine di avere uno strumento in più nei confronti di parcheggiatori abusi, spacciatori e malavitosi che si appropriano degli spazi urbani minando l’ordine e la sicurezza urbana. Auspichiamo che il Prefetto accolga rapidamente il nostro invito, perchè la sicurezza urbana è una delle nostre priorità”.