Bari, tutore civico dei diritti dell’infanzia: online il bando

È online sul sito del Comune di Bari, disponibile a questo link, il bando per l’acquisizione delle candidature per l’elezione del Tutore civico per la tutela dei diritti dell’infanzia della Città di Bari, come previsto dall’art. 44 dello Statuto comunale e dall’art. 4 del regolamento dell’Ufficio del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell’infanzia.

Il Tutore civico si propone quale istituto indipendente con funzioni di stimolo e di promozione nell’ambito delle politiche relative ai diritti dei minori agite dall’amministrazione comunale e da altri soggetti che operano nella comunità, e rappresenta una figura terza di garanzia. Svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e, per l’intera durata del mandato, non può ricoprire cariche in partiti politici, movimenti di ispirazione politica o organizzazioni.

Spetterà al Consiglio comunale eleggere il Tutore civico con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri: il nominativo sarà scelto tra una rosa di designazioni formulate dalle associazioni e dalle consulte comunali, oltre che dai singoli consiglieri e dai singoli cittadini. Il Tutore, che potrà essere rieletto solo una seconda volta, durerà in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, decadendo con la proclamazione dei nuovi consiglieri.

L’incarico del Tutore è gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate per l’espletamento dell’incarico.

L’Ufficio del Tutore, infine, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e all’adolescenza. Sarà luogo di elaborazione e produzione di progetti e di un pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive in città sui temi dell’infanzia e adolescenza.

Possono partecipare le persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso, presentando domanda di ammissione, redatta secondo lo schema di domanda allegato all’avviso, entro il 13 febbraio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Bari – Ufficio Presidenza del Consiglio – via Benedetto Cairoli, n. 2 – 70122 – Bari o scrivendo all’indirizzo PEC consigliocomunale.comunebari@pec.rupar.puglia.it, secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 dell’avviso.