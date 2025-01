La notizia è diventata virale. Il famoso locale dei panzerotti giganti di Di Cosimo ha chiuso. Ma in realtà si tratta di una chiusura solo temporanea. Perché la gestione è passata ai Di Cosimo che hanno già un locale a Bari Vecchia, in largo Albicocca. Il famoso Di Cosimo di via Modugno riaprirà quindi, conservando lo stesso nome, dato che la famiglia che lo ha rilevato ha lo stesso cognome essendo parenti alla lontana. La speranza degli amanti dei panzerotti giganti è che anche con la nuova gestione il tradizionale prodotto possa continuare ad essere proposto.