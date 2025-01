Festa di San Nicola a Bari, c’è il bando online per le bancarelle

L’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale l’avviso per la concessione dei posteggi liberi nell’ambito della “Fiera di San Nicola 2025”, che si terrà dal 7 al 9 maggio 2025, per le tipologie di vendita di prodotti non alimentari, di artigianato, dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food.

Annunci

Gli operatori interessati all’assegnazione dei posteggi presso la “Fiera di San Nicola 2025” potranno presentare domanda, completa di codice identificativo del bollo da € 16, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall’ente su Autorizzo.com, la piattaforma attraverso la quale il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive gestisce le istanze di autorizzazioni di partecipazione a fiere e mercati, di occupazione di suolo pubblico, licenze e altre tipologie di richieste.

L’istanza può essere presentata dagli operatori commerciali già muniti di titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica, sia di tipo “A” che di tipo “B”. La concessione del posteggio è valida solo per l’edizione della manifestazione relativa all’anno 2025 e a ogni operatore non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 17 marzo, utilizzando la piattaforma Autorizzo.com.

La procedura dovrà seguire i seguenti passaggi: · accedere con le credenziali SPID · consultare il modulo Fiera San Nicola 2025 e creare una pratica relativa al bando · indicare l’indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni relative alla procedura · caricare le marche da bollo da € 16 direttamente sul portale (una relativa alla domanda di partecipazione e l’altra da apporre sull’eventuale concessione)· inviare la pratica direttamente dal software al protocollo

· seguire l’avanzamento pratica · ricevere il bollettino PagoPA da pagare e caricare la ricevuta di pagamento · scaricare direttamente dal portale la concessione del posteggio.

Le domande di partecipazione online, oltre a contenere i dati anagrafici e le autocertificazioni specificate dall’avviso e nel form, dovranno specificare il posteggio e il tratto di interesse da scegliere.

Le aree sul lungomare e gli stalli da assegnare sono: – tratto n. 1 lato mare del lungomare Imperatore Augusto compreso tra via Genovese e piazza IV Novembre: posteggi dal n. 1 al n. 5 – tratto n. 2 lato mare del lungomare Imperatore Augusto compreso tra il Molo Sant’Antonio e il semaforo pedonale collocato fronte scalinata Monastero Santa Scolastica: posteggi dal n. 1 al n. 46 riservati principalmente allo stazionamento di paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food – tratto n. 3 via Genovese (lato giardino Carofiglio): posteggi dal n. 1 al n. 3 – tratto n. 4 lato terra del lungomare Imperatore Augusto compreso tra via Genovese e il Fortino Sant’Antonio: posteggi dal n. 1 al n. 28 – tratto n. 5 lato terra del lungomare Imperatore Augusto compreso tra il Fortino Sant’Antonio e l’Autorità portuale: posteggi dal n. 1 al n. 94.

Nessuna occupazione sarà autorizzata oltre il limite dell’incrocio tra il lungomare Imperatore Augusto e corso Vittorio Emanuele.

Ai fini della formulazione delle distinte graduatorie dei singoli tratti che compongono la Fiera di San Nicola, le istanze saranno esaminate nel rispetto criteri specificati dall’avviso (articolo 6).

Verranno escluse le domande pervenute oltre le ore 12 del 17 marzo e inviate tramite canali diversi dalla piattaforma Autorizzo.com. L’esclusione sarà comunicata agli interessati tramite la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, e visibile consultando lo stato della pratica sul sistema stesso.

Il 21 marzo, quindi, il Comune provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione del posteggio e dell’elenco delle domande non accolte. La graduatoria sarà anche inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

Avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentate osservazioni entro il 7 aprile, utilizzando esclusivamente la piattaforma Autorizzo.com.

Il 14 aprile, invece, il Comune pubblicherà sul sito istituzionale la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione e dell’elenco delle domande non accolte e archiviate. Anche in questo caso la graduatoria sarà inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

Gli operatori commerciali risultanti assegnatari di posteggio dovranno effettuare il pagamento del canone unico patrimoniale, utilizzando l’avviso di pagamento scaricabile tramite la piattaforma Autorizzo.com dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sino e non oltre il 30 aprile. Il mancato pagamento entro tale termine costituisce a tutti gli effetti rinuncia alla partecipazione alla Fiera di San Nicola.

Il rilascio delle concessioni avverrà poi mediante invio agli operatori tramite PEC e/o effettuando l’accesso alla piattaforma Autorizzo.com dal 2 al 6 maggio.