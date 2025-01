Nuova apertura a Bari: arriva in centro Antonio Marras

Antonio Marras sta per sbarcare a Bari. L’operazione rientra nell’espansione retail del marchio di proprietà del gruppo Oniverse. Dopo le recenti aperture a Roma, Venezia, Firenze, Torino e Forte dei Marmi la maison approda nel cuore dello shopping barese. La boutique potrebbe aprire già nei prossimi mesi: sta infatti cercando personale per la nuova apertura. La figura richiesta è al momento quella di client advisor

Annunci

Antonio Marras arriva alla moda quasi per caso nel 1987. Debutta a Milano con la collezione che porta il suo nome nel 1999. Sin dagli esordi, si fa riconoscere per le sue sperimentazioni e per la capacità di raccontare le diverse realtà che lo circondano creando commistioni tra arte, musica, danza, teatro e cinema, sua grande passione.

Rimanendo da sempre impossibile da classificare come un puro stilista e, favorendo il dialogo tra haute couture e RTW, Antonio Marras rimane unico nel suo genere, applicando la sua personale visione a tutti i campi che indaga. La moda è, per lui, anello di congiunzione tra tutti gli altri linguaggi, terreno di libera espressione, un nuovo alfabeto che, a modo suo, usa per dialogare con il mondo e, al tempo stesso, esprimere il suo.

Fortemente legato alla sua terra d’origine, Antonio ne fa la sua forza e la sua fonte inestinguibile di ricerca e ispirazione. Tra gli elementi chiave dello stile di Marras ci sono: una meticolosa attenzione all’artigianalità, la ricerca per l’innovazione di nuovi materiali e la rielaborazione di concetti universali. Il “ligazzio rubio”, che in sardo significa “filo rosso”, è il segno inconfondibile della maison. Un vero e proprio “fil rouge”, un filo di passione, che unisce tutte le sue creazioni.

Per la nuova apertura di Bari il brand è alla ricerca di un client advisor. L’annuncio è online sui più noti siti di ricerca personale.

Responsabilità: Accogliere i clienti promuovendo la cultura del brand trasmettendo lo spirito Antonio Marras; essere client advisor significa essere in prima persona Brand Ambassador del marchio; Finalizzare gli obiettivi di vendita di store, monitorando costantemente i KPI, utilizzando apposite tecniche per una vendita efficace (con particolare attenzione ad up selling e cross selling); Garantire la corretta applicazione dell’Antonio Marras customer experience (cerimonia di vendita) fornendo un servizio al cliente eccellente (pre e post vendita); Raccogliere ed aggiornare le informazioni dei clienti, così come lo storico acquisti, al fine di sviluppare un portafoglio clienti rilevante che permetta di conoscerne le esigenze e le attitudini di acquisto; Contribuire a creare un clima di lavoro positivo e un team fondato sulla condivisione del know-how e delle best practice; Seguire le linee guida di visual merchandising;

Assicurare il corretto riassortimento ed un’efficace gestione dello stock di magazzino.

Requisiti: Pregressa esperienza in un ruolo similare, preferibilmente nel comparto lusso; Grande passione per la moda, conoscenza delle tendenze e forte sensibilità per il prodotto; Ottime capacità di vendita e orientamento all’obbiettivo; Conoscenza fluente della lingua inglese; la conoscenza di una seconda lingua è considerata un plus; Completano il profilo: flessibilità, dinamismo e lavoro di squadra oltreché ottime doti relazionali, curiosità e intraprendenza.

“Sosteniamo la parità di genere – si legge nell’annuncio – e promuoviamo un ambiente equo ed inclusivo. Accogliamo candidature da qualsiasi persona indipendentemente dal background di provenienza, riconoscendo il valore della diversità nel nostro contesto lavorativo”.

Foto Instagram profilo ufficiale