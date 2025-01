Panico sull’aereo, un uomo tenta di aprire la porta dell’uscita

Un passeggero ha tentato di aprire la porta dell’uscita dell’aereo dopo che un volo Jet Blue da Boston a San Juan, Porto Rico, si preparava al decollo martedì sera a Boston, secondo un portavoce della Massachusetts Port Authority. L’incidente è avvenuto all’aeroporto internazionale Logan di Boston, sul volo Jet Blue 161, ha confermato un portavoce della compagnia aerea. Secondo quanto riferito mercoledì mattina dal portavoce, un passeggero di sesso maschile ha tentato di aprire una porta di uscita sopra le ali mentre l’aereo era in fase di rullaggio e lo scivolo di emergenza si è attivato. Secondo quanto riferito dai funzionari. “L’individuo è rimasto a bordo dell’aereo, hanno riferito le autorità e la polizia dello Stato del Massachusetts è stata chiamata sulla scena”, ha affermato il portavoce. Alla fine il volo è stato trasferito su un altro aereo, ha affermato il portavoce. Crawley ha dichiarato che non sono stati segnalati feriti.

Secondo FlightAware, un sito che traccia le rotte aeree, l’incidente, ha causato un ritardo del volo di quasi tre ore e mezza. Secondo il sito, il volo sarebbe dovuto decollare intorno alle 18:50 , ma è decollato poco dopo le 22:40, per poi atterrare a Porto Rico poco dopo le 3 del mattino. Secondo i media, si prevede che il passeggero verrà processato mercoledì presso il tribunale distrettuale di East Boston. L’identità del passeggero non è stata resa nota dalle autorità. “Apprezziamo molto la comprensione dei nostri clienti mentre lavoriamo per risolvere questa situazione”, ha affermato il portavoce di Jet Blue.