Zone rosse, il ministro: “Oltre 41mila persone controllate”

“Dopo l’avvio a Firenze e Bologna, i numeri restituiscono un bilancio positivo dell’attività svolta nelle zone rosse, anche a Milano e Napoli dove sono state istituite più di recente. Sono state controllate complessivamente più di 41 mila persone, con l’emissione di 429 provvedimenti di allontanamento che hanno riguardato soggetti con precedenti per droga, furto, rapina, reati contro la persona o il porto di armi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera.

“Nella sola città di Milano – ha evidenziato Piantedosi – sono stati più di 19 mila i controlli e 266 gli allontanamenti. E siamo convinti che l’azione delle Forze di polizia e della magistratura possa essere ulteriormente rafforzata, grazie alle misure contenute nel disegno di legge per la sicurezza pubblica, già approvato alla Camera”.

“Stiamo dedicando – ha assicurato il ministro – il massimo impegno per elevare i livelli di sicurezza nelle nostre città mediante una strategia che tende a coniugare l’indispensabile aspetto securitario con misure finalizzate a ridurre il disagio sociale. Il Governo sta puntando su investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione delle aree periferiche allo scopo di spezzare l’intreccio tra condizioni di degrado e di marginalità sociale in cui la commissione di crimini trova terreno fertile, soprattutto tra i giovani”.

“Sulla scia di quanto realizzato a Caivano – ha aggiunto – si muove anche il recente decreto legge 208 di fine 2024 che prevede un piano straordinario, affidato allo stesso Commissario, per interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale in sei comuni e aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, tra cui Rozzano in provincia di Milano”.

“L’azione del Governo, costante e determinata – ha concluso Piantedosi – sta sostenendo gli interventi che pure rientrano nelle prerogative degli enti locali, assicurando, al contempo, un incremento progressivo delle Forze di polizia impiegate nell’attività di controllo del territorio”.