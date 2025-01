Alice e Bianconiglio nella ‘meraviglia’ delle Grotte di Castellana

Cinque personaggi in cerca di Alice che questa volta non si trova nel Paese delle Meraviglie, ma a Castellana, in particolare nelle Grotte di Castellana, per una visita esperienziale decisamente fuori dal comune. “Alice nelle Grotte delle Meraviglie” è la nuova visita immersiva, interattiva e itinerante ideata per bambini e famiglie, ma anche per tutti coloro che non hanno mai smesso di desiderare di attraversare i sogni. La prima visita si svolgerà domenica 19 gennaio alle 10.00 e si partirà dalla Grave delle Grotte di Castellana. Non si tratta di uno spettacolo NELLE Grotte, ma di uno spettacolo PER le Grotte che diventano lo scenario ideale per un evento totalmente eco-compatibile, scritto e messo in scena nel pieno rispetto ambientale e paesaggistico del patrimonio carsico.

Annunci

Liberamente ispirato a “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll, l’esperienza messa in scena dalla Compagnia Teatro dei Leggeri, con l’organizzazione dell’Aps SottoSopra, la regia e la drammaturgia di Dino Parrotta e la consulenza scientifica di Sergio Carpinelli, accoglie le suggestioni della prima stesura del testo, quella del 1865 intitolata “Alice&Adventures Under Ground – Le avventure di Alice nel Sotto Suolo". Ad interpretare Alice sarà il pubblico che seguendo il Bianconiglio lungo il tratto del percorso turistico breve, attraverserà un mondo sotterraneo ricco di personaggi matti e sorprendenti. Il finale di questa visita, che offre spunti didattici sul fenomeno carsico e sul tema dell’acqua, lo scriveranno insieme, il pubblico e gli attori, davanti a un gradevolissimo tè con i biscotti. I costumi sono di Micaela Colella, le maschere di Carmine Fonte, il trucco di Giusy Laghetti, le musiche originali dal vivo sono di Loris Leoci (chitarra) e Dino Parrotta (flauto), gli oggetti di scena di Teatro dei Leggeri Lab.

Interpreti e personaggi

Dino Parrotta: Cappellaio Matto e Grifo

Loris Leoci: Brucaliffo e Re di Cuori

Francesco Casareale: Bianconiglio

Antonella Ruggiero: Topo e Regina di Cuori

Adriana Coletta: Duchessa e Carta