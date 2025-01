Bari, blackout in corso Sonnino: “Nessun preavviso”

Panico questa mattina in corso Sonnino. Ed è presto spiegato: complici lavori di manutenzione di sottoservizi, c’è stato un black out di un paio di ore in corso Sonnino, nel quartiere Madonnella. Il mancato preavviso ha messo in grande difficoltà le attività commerciali. Supermercati ma anche parucchieri della zona che hanno dovuto mandare a casa le clienti con i capelli ancora bagnati. “Non è possibile eseguire questi lavori senza dare alcun preavviso delle possibili conseguenze. E’ una mancanza di rispetto verso chi lavora – tuona un commerciante. Disagi anche sul lungomare. La situazione è rientrata nella tarda mattina.