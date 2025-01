Bari, in Fiera quattro giorni dedicati a estetica e benessere

Arriva a Bari dal 14 al 17 febbraio “Esteticamente in Fiera”, manifestazione dedicata alla bellezza e al benessere, nello specifico ai settori Wellness, Beauty, Hair e Medical, organizzata da Platinum Eventi e Comunicazione Srls, società guidata da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. La prestigiosa kermesse di settore, apprezzata sia per la sua area espositiva che per il programma di iniziative proposte durante il suo svolgimento, giunge quest’anno alla nona edizione, per la prima volta in Fiera del Levante. Nel Padiglione Nuovo saranno presenti circa 250 espositori che offriranno ai visitatori un percorso tra gli stand delle aziende più rinomate sul territorio nazionale, all’interno del quale si potranno trovare un’ampia gamma di prodotti, macchinari e tutte le novità del 2025. “Esteticamente in Fiera” si rivolge sia agli operatori del settore sia ai curiosi.

Annunci

“Ospitiamo questa fiera specializzata dedicata al mondo dell’estetica che negli anni è cresciuta, allargando gli spazi e proponendo iniziative sempre più importanti – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. Il nostro quartiere fieristico ancora una volta si dimostra il luogo ideale per accogliere eventi di grande portata”. L’area espositiva sarà suddivisa in 4 zone: Area Wellness dedicata al benessere indotto dall’allenamento psico-fisico; “Area Beauty” dedicata alle nuove tendenze del settore estetico: trucco, nails, massaggi, cosmetici, make up, arredamento professionale ed abbigliamento; “Area Hair” un’area ben attrezzata a tutti gli acconciatori, i parrucchieri, gli hair stylist ed i barbers; “Area Medical Estetica” interamente dedicata alla medicina estetica con numerose novità su strumentazioni e tecniche più avanzate per la cura degli inestetismi, prevenzione e terapia dell’invecchiamento generale e cutaneo.

Altrettanto ricca sarà la parte culturale con talk, workshop, contest ed esibizioni, alla presenza di autorevoli esperti del settore. Tra i nomi già confermati ci saranno il dott. Fabio Franchina, presidente di Framesi, leader nell’innovazione nel mondo dell’haircare; dott. Pietro Lorenzetti, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica; dott. Giovanni Angiolini, rinomato medico e figura di riferimento nel settore del benessere e della salute; ing. Federico Torre, presidente di Atrex. “Esteticamente in Fiera è il punto d’incontro tra i migliori professionisti, le aziende del settore e un pubblico sempre più curioso ed esigente – ha affermato Giovanni Conversano -. Alla sua nona edizione, è ormai l’evento più atteso in Italia, un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze e vivere un’esperienza indimenticabile. Un vero appuntamento con l’eccellenza e l’innovazione.”