Bari, rimozione rifiuti a San Pio: “Pagata da cittadini per bene “

Operazione straordinaria, questa mattina, degli operatori di Amiu Puglia che, con il supporto degli agenti della Polizia locale, sono intervenuti nel deposito aziendale di via della Felicità. Si è trattato di un intervento resosi necessario – come periodicamente avviene – per arginare l’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti di ogni tipologia.

Annunci

Nel dettaglio, sono stati impegnati una dozzina di operatori e quattro mezzi dedicati, per un costo totale di circa 10mila euro, soldi che verranno pagati dai cittadini per bene e che seguono le regole.

Erano presenti, la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone e l’assessora all’Ambiente Elda Perlino.