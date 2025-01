Bonus fitti, a Bari oltre 2mila i cittadini ammessi a contributo

Sono oltre 2mila i cittadini ammessi a contributo per il bonus fitti a Bari. Lo rende noto la ripartizione Patrimonio evidenziando che sono in pubblicazione sul portale istituzionale del Comune, disponibili a questo link, la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi e l’elenco dei soggetti non ammessi (in formato privacy) al bando per la concessione del bonus fitti – competenza 2023.

“Sostenere il diritto alla casa è una delle priorità dell’amministrazione guidata da Vito Leccese, che come primo atto del suo insediamento ha scelto di destinare oltre 3.6 milioni di euro di risorse del civico bilancio a questa misura, per sopperire al taglio delle risorse del fondo affitti nazionale deciso dall’attuale Governo – commenta l’assessore al ramo Nicola Grasso – ad esito del bando, sono dunque 2.172 le famiglie in difficoltà che potranno beneficiare di un contributo economico per il pagamento del canone di locazione. Il nostro impegno per il diritto all’abitare prosegue con altre iniziative, quali lo Sportello dell’Agenzia sociale per la casa, che presenteremo a breve, e l’alleanza delle città che chiedono al Governo di varare un Piano casa a partire da cinque proposte concrete, tra cui proprio il ripristino del Fondo nazionale per la locazione e del Fondo nazionale per la morosità incolpevole”.

Complessivamente sono 2.172 i cittadini ammessi a contributo e 833 gli esclusi. Per questi ultimi, le ragioni dell’esclusione sono esplicitate nel relativo elenco. Il contributo verrà accreditato a partire da metà della settimana prossima, esclusivamente a mezzo bonifico bancario. I concorrenti ammessi che non abbiano ancora fornito un IBAN per l’accredito, sono tenuti a presentare con urgenza un IBAN valido tramite mail agli indirizzi rip.patrimonio@comune.bari.it – barifitti2024@gmail.com.

È inoltre possibile delegare alla riscossione del contributo un altro soggetto in possesso di un codice IBAN valido inviando relativa delega, corredata dei documenti di identità del delegato e del beneficiario, agli indirizzi email suddetti. Per informazioni e richieste di chiarimenti: mail: barifitti2024@gmail.com; telefono: 3931786634 disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.