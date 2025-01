Mondo del cinema in lutto, addio al regista David Lynch. Solo pochi giorni fa era stato costretto ad evacuare dalla sua abitazione per via degli incendi che stanno colpendo Los Angeles. Il regista, autore tra le altre cose di “Twin Peaks” soffriva di enfisema. regista di “Twin Peaks”. Aveva 78 anni. Ad annunciare della sua morte la famiglia in un post sui social. “Ora c’è un grande vuoto nel mondo, ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, “Tieni l’occhio sulla ciambella, non sul buco”, si legge nel post.

Foto Facebook