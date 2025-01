Nel Comune di Bari si insidia il Consiglio degli studenti

Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, alla presenza della dirigente scolastica Porzia di Cosola e del docente coordinatore del progetto Ottavio Fabris, la cerimonia per l’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dell’istituto comprensivo “Poggiofranco – Fiore” di Bari.

L’insediamento rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha coinvolto oltre 450 alunni tra tutte le classi quinte della scuola primaria Tauro e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado Fiore. Gli alunni hanno approfondito tematiche di cittadinanza attiva e costituzionalità – tra cui il rispetto dei diritti, la mobilità sostenibile, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente e della salute – al fine di comprendere i meccanismi della delega e della rappresentanza democratica. Attraverso un lavoro a classi aperte, gli studenti e le studentesse hanno dato vita a liste elettorali con relativi programmi e candidati, realizzato una campagna elettorale scolastica, organizzato i seggi elettorali gestiti responsabilmente e in autonomia in tutte le operazioni che vanno dal voto allo scrutinio fino all’elezione dei consiglieri comunali – junior e senior -, del vicesindaco (Mathias Loricaro) e della sindaca (Sara Maggi) del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Il sindaco di Bari ha voluto portare il saluto della città ai ragazzi e alle ragazze presenti: “Sono molto felice di darvi il benvenuto nella sala consiliare di Palazzo di Città – ha detto Vito Leccese – e di donarvi la Costituzione Italiana, la costituzione più bella del mondo, che nella sua prima parte custodisce i valori fondanti della vita democratica che vi invito a leggere insieme ai vostri insegnanti. Il sindaco è ufficiale di governo della città e indossa la fascia tricolore nella sua funzione istituzionale: è obbligato a indossarla all’atto della proclamazione e nella prima seduta del Consiglio, quando effettua il giuramento e, ancora, ordinariamente, quando celebra i matrimoni e nelle circostanze ufficiali. Quello che posso dirvi è che fare il sindaco è il lavoro più bello del mondo e che rappresentare la Repubblica italiana, grazie a questa fascia che è come “cucita” sulla pelle di ogni sindaco, dà grandi emozioni e grandi responsabilità: a voi giovanissimi amministratori auguro di svolgere il vostro ruolo con passione e responsabilità.

Ringrazio la sindaca Sara e il vicesindaco Mathias cui spettano l’onore e l’onere di sedere sugli scranni del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze e, così facendo, di rappresentare un punto di riferimento per le esigenze della popolazione scolastica e di tutti i cittadini”. A seguire la sindaca e il vicesindaco hanno consegnato a Vito Leccese lo Statuto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Alla cerimonia sono intervenuti anche la vicesindaca della città di Bari Giovanna Iacovone e l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, che hanno seguito i lavori del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze durante i quali sono state approvate le prime due delibere predisposte, una in materia di sicurezza, con particolare riguardo al territorio del quartiere Poggiofranco, l’altra relativa alla cura degli spazi verdi e di aggregazione sull’intero territorio comunale.

“Crediamo fortemente nel valore di iniziative come questa – ha spiegato Vito Lacoppola – , che stimolano il senso critico, la partecipazione e il protagonismo dei nostri più giovani concittadini. Alla scuola spetta il compito fondamentale di seguire la crescita e la formazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, con riferimento non solo all’aspetto curricolare, ma anche e soprattutto alla capacità di comprendere la realtà che li circonda, i meccanismi della vita democratica e il ruolo che ciascuno può svolgere, se consapevole dei diritti e dei doveri che ogni cittadino, anche giovanissimo, può esercitare. Seguiremo questa esperienza accogliendo i vostri suggerimenti e le vostre proposte”.

“Mi complimento con le ragazze e i ragazzi per essersi immedesimati nel ruolo con serietà e impegno – ha commentato Giovanna Iacovone -. Questo è un segnale molto positivo perché è fondamentale stimolare e mantenere vivo il desiderio di partecipare attivamente alla vita della città. Gli organi di governo non devono essere lasciati soli: il sindaco, la giunta e il Consiglio comunale hanno bisogno di sentire il sostegno e la partecipazione della comunità che amministrano, perché il vero significato del lavoro politico sta nel decidere insieme ai cittadini. Questa iniziativa ne è un bellissimo esempio, e voglio sottolineare che nel percorso di partecipazione per la rigenerazione urbana e sociale su cui stiamo lavorando abbiamo previsto anche laboratori dedicati ai giovanissimi. In questi spazi raccoglieremo le loro idee e proposte che, una volta recepite dall’amministrazione comunale, contribuiranno a definire il programma per il futuro della nostra città”.