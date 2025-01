Temperature in rialzo in Puglia, ma da venerdì torna il maltempo

La Puglia nella morsa del gelo. Oggi, spiega 3BMeteo, le infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Daunia e Tavoliere giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale adriatico meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.

Il tempo, spiega ancora 3BMeteo, sarà in gran parte asciutto fino a venerdì in Molise, Puglia e Basilicata con annuvolamenti localmente compatti. Una nuova perturbazione nel weekend sulla Tunisia è possibile possa apportare un peggioramento del tempo con piogge e rovesci sparsi.