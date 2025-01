Bad Bunny, il ritorno a casa con le vibes di Porto Rico

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

Bad Bunny, ovvero Benito Antonio Martinez Ocasio, è senza dubbio uno degli artisti più influenti degli ultimi anni, non solo nel panorama della musica latina, ma in quello globale.

Uno stile inconfondibile, sonorità calde e presenza scenica carismatica. La sua musica è una fusione unica di reggaeton, trap e influenze provenienti da una varietà di generi, tra cui il rock, la musica elettronica e il pop.

“Debí Tirar Más Fotos”, tradotto come “Avrei dovuto scattare più foto”, è l’ultimo disco dell’artista portoricano. Uscito il 5 gennaio, ad oggi è già uno dei dischi più ascoltati dell’anno. E’ la storia musicale e culturale di Porto Rico raccontata in 17 tracce, che si mescola però a vicende intime e personali dell’artista, ai suoi vuoti e alle sue grandi mancanze.

Un chiaro riferimento a una sfera piuttosto nostalgica e malinconica.

L’album è registrato nel paese in cui Benito è nato, collaborando con giovani studenti locali di salsa e con grandi nomi dell’Isola, come il cantante RaiNao e la band Chuwi. L’album non è solo reggaeton, è salsa, merengue, è un omaggio alla sua terra natia. Nel video del brano “DtMF” i richiami sono a un Paese prima dell’invasione americana, alla bellezza che cera e che non si è pensato di immortalare in una foto. È una riflessione sul valore del tempo e dei ricordi, su quanto a volte tendiamo a dare per scontato ciò che ci circonda, senza fermarci abbastanza a lungo per apprezzarlo. La foto diventa quindi un simbolo di ciò che avremmo voluto conservare, ma che in qualche modo è sfuggito tra le dita.

La traccia non è solo un brano o una dichiarazione, ma un’esperienza che colpisce chi l’ascolta, spingendolo a pensare ai propri ricordi e alle proprie scelte. E’ forse proprio per questo che, appena uscito, il brano è diventato tendenza su Tik Tok, utilizzato come colonna sonora per video nostalgici o emotivi, con clip che mostrano immagini di momenti mancati, ricordi speciali o scene del passato che le persone vorrebbero rivivere.

Con “Debí Tirar Más Fotos” e l’intero album, Bad Bunny non smette di sorprenderci, sia per la sua evoluzione musicale che per la sua capacità di esplorare emozioni universali.

Non è solo il re del reggaeton, ma un artista che parla direttamente al cuore delle persone, con una sincerità che riesce a essere sia provocatoria che profondamente emozionante.

Bad Bunny ha dimostrato che non si tratta solo di fare musica, ma di fare cultura.