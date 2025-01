Bari – Brescia, Longo: “Lasagna out 1 mese. Arriverà una punta”

Un Bari falcidiato dalle assenze nel reparto offensivo si appresta a ricevere il Brescia di mister Bisoli. Le rondinelle sono reduci da ben cinque pareggi consecutivi e scenderanno in campo allo stadio ‘San Nicola’, anch’esse prive di diversi attaccanti. Bari – Brescia, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, sabato 18 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 17:15.

L’AVVERSARIO – Il Brescia Calcio, più semplicemente noto come Brescia, è una società calcistica fondata nel 1911. Il club lombardo risulta essere al quindicesimo posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC, detenendo inoltre i record assoluti di partecipazioni totali e di partecipazioni consecutive ai campionati di serie B. Tra i ventitré campionati di Serie A disputati, il miglior risultato del Brescia è stato l’ottavo posto ottenuto al termine della stagione 2000-2001. In ambito internazionale, le rondinelle hanno vinto una Coppa dell’Amicizia nel 1967, una Coppa Anglo-Italiana nel 1994 e hanno partecipato a due edizioni della Coppa Intertoto, disputandone una finale nel 2001. Tra i più famosi calciatori che hanno vestito la maglia del Brescia si ricordano Roberto Baggio (vincitore del Pallone d’oro 1993), Josep Guardiola, Gheorghe Hagi e i campioni del mondo Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo e Luca Toni.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Brescia sono ben 88 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 32 volte, 35 sono stati i pareggi, mentre le rondinelle si sono affermate 21 volte. In terra pugliese, si sono disputate 43 gare e il bilancio è favorevole ai padroni di casa con 22 vittorie, 14 pareggi e 7 affermazioni lombarde. La vittoria più larga del Bari in campionato è quella del 1 ottobre 2022: i biancorossi vinsero per 6-2 grazie alle reti di Folorunsho, Bellomo, Cheddira (2), Antenucci e Scheidler.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Davide Lanzafame, Stefano Sabelli, Felipe Sodinha, Sergio Volpi, Francesco Flachi, Florin Răducioiu , Giuseppe De Martino, Maurizio Iorio, Gaetano Troja, Amedeo Mangone, Sauro Tomà, Gabriele Messina, Andrea Milani, Franco Vanzini, Nicolás Córdova, Federico Furlan, Denis Tonucci, Ulderico Sacchella, Abderazzak Jadid, Giancarlo Rebizzi, Alessio Sestu, Giampaolo Ceramicola, Gianvito Geotti, Ettore Bertoni, Giancarlo Vasini, Luigi Giuseppe Giuliani, Giovanni Braga e Mario Patuzzi. Ex del match sarà Ahmad Benali nel Bari.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Giuseppe Materazzi, Fabio Grosso e Bruno Bolchi.

LE PAROLE – A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Moreno Longo, ha presentato la gara contro il Brescia: “Siamo in emergenza totale: Novakovich starà fuori per diverso tempo, mentre Lasagna salterà 3-4 partite. Favilli è disponibile, ma non ha i novanta minuti nelle gambe, quindi dovremo adattare qualcun in attacco. Inoltre, non ci sarà neanche Vicari. Abbiamo provato a cercare una punta sul mercato in tempo per il match contro il Brescia, ma le tempistiche non sono state favorevoli. Speriamo di poter chiudere velocemente, anche se nel calciomercato di gennaio ci sono sempre molte incognite. Mi aspetto l’arrivo di un solo attaccante, senza creare troppi stravolgimenti, visto che dopo questo mese tutti i giocatori assenti torneranno a disposizione”.

Sulla partita contro il Brescia: “Conosciamo bene le squadre di Bisoli, sarà una partita difficile. Dobbiamo essere bravi a trovare le giuste contromisure”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval, Falletti, Sibilli. All.: Longo.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini, Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado, Bertagnoli, Bisoli, Verreth, Galazzi, Nuamah, Bianchi. All.: Bisoli.

GLI ARBITRI – Arbitrerà la gara il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Gli assistenti saranno Mario Vigile della sezione di Cosenza e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto ufficiale sarà Valerio Pezzopane della sezione dell’Aquila, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Matteo Gariglio (Pinerolo).