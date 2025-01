Bari, corso di difesa femminile nel Municipio 2

È stato pubblicato sul portale del Municipio II l’avviso relativo a un “Corso di difesa personale” destinato alle donne residenti nel territorio municipale. Il corso è stato organizzato nell’ambito della promozione di eventi e attività finalizzate al contrasto della violenza di genere e intende garantire alle donne di età compresa tra i 20 e 50 anni residenti nel Municipio II (con Isee non superiore a 30mila euro) la possibilità di partecipare gratuitamente a un corso di difesa personale per la durata di 4 mesi a partire da febbraio 2025.

Annunci

L’attività sarà svolta due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 19 alle 20, nell’impianto sportivo Palacarrassi. Il corso, destinato a un massimo di 20 persone, sarà gestito da un istruttore esperto e abilitato, designato dalla A.S.D. Sporting Bari, partner del Municipio II per l’iniziativa. Le donne interessate potranno compilare e firmare il modulo disponibile in allegato all’avviso, da consegnare al Segretariato sociale del Municipio II, in corso Benedetto Croce 96, o trasmettere l’istanza all’indirizzo email municipio2@comune.bari.it. Le candidature potranno essere inviate dalle ore 9.30 del 18 gennaio 2025 alle 23 del 3 febbraio 2025. La consegna cartacea del modulo potrà avvenire dalle ore 9 alle 12 del martedì. Saranno selezionate le prime 20 persone che presenteranno l’istanza, le quali dovranno poi provvedere a fornire all’associazione indicata il certificato di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica e relativa tessera assicurativa dell’ente di promozione sportiva (CSEN), al costo di 4 euro a partecipante.

“Il Municipio II vuole lanciare un messaggio forte e chiaro, per dire ‘no alla violenza sulle donne’ non solo nella giornata del 25 novembre, diventata ormai data simbolica – commenta la presidente Alessandra Lopez -. Quest’anno abbiamo voluto che la campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza continuasse tutto l’anno, con tante iniziative messe in campo anche grazie al prezioso impegno della commissione Cultura, della commissione Sport e della cittadinanza attiva. L’obiettivo, in linea con il mio programma di mandato e in armonia con quello del sindaco Vito Leccese, è quello di educare sempre più persone al rispetto e alla cura della donne, con particolare attenzione agli uomini a partire dai più piccoli, nelle scuole. I temi del rispetto, dell’empatia e della cura dell’altro dovranno essere alimentati dal continuo richiamo esercitato da eventi a carattere socio-culturale come quelli in programma sul territorio. Quest’anno è stata ampliata l’offerta delle manifestazioni e si è pensato di dare anche un taglio concreto, offrendo per la prima volta un corso di autodifesa gratuito per le donne del Municipio. Ci tengo a sottolineare che non si tratta di una singola giornata o una semplice dimostrazione, ma di un vero e proprio percorso di 16 settimane organizzato con tutti gli standard di sicurezza, che coinvolgerà donne di età differenti”.

“Per questo risultato voglio ringraziare tutti i consiglieri della commissione Cultura, il consigliere Gianfranco Iannola che si è attivato in prima persona per rendere possibile l’organizzazione del corso e il maestro Daniele D’Angelo, che metterà a disposizione il suo tempo e la sua professionalità a titolo gratuito per il Municipio – dichiara la presidente della Commissione Cultura Alessandra Abbatescianni -. Abbiamo voluto dare il nostro contributo in un momento storico in cui si sta facendo molta attenzione al tema della violenza di genere. È giusto che la donna sappia tutelarsi nel modo giusto in caso di pericolo, ma questo è solo il primo passo, perché come commissione vogliamo lavorare sul contrasto alla violenza verbale e psicologica, non solo fisica”.